United verslaat Chelsea, Juventus-Atalanta afgelast door sneeuwval

Manchester United kwam in de 32e minuut nog wel op een 0-1 achterstand door een doelpunt van de in blakende vorm verkerende Willian. De thuisclub trok zeven minuten later alweer de stand gelijk via Romelu Lukaku, waarna Jesse Lingard een kwartier voor tijd Old Trafford in extase bracht.

Manchester United nam dankzij de zege de tweede plaats weer over van Liverpool, dat zaterdag met 4-1 te sterk was voor West Ham United. Chelsea moest de vierde plaats afstaan aan Tottenham Hotspur, dat eerder op zondag ternauwernood met 0-1 afrekende met Crystal Palace.

Manchester City gaat met 72 punten en een wedstrijd minder gespeeld fier aan kop in Engeland, gevolgd door Manchester United (59), Liverpool (57), Tottenham Hotspur (55) en Chelsea (53).

De bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League van volgend seizoen. De nummer vier moet wel eerst een play-off spelen om kwalificatie voor het hoofdtoernooi te bewerkstellingen.

Tottenham Hotspur

Bij Crystal Palace-Tottenham Hotspur kroonde Premier League-topscorer Harry Kane zich tot matchwinner door in de voorlaatste minuut de enige treffer van het duel voor zijn rekening te nemen.

Bij Crystal Palace stonden met Timothy Fosu-Mensah, Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald drie Nederlanders in de basis. De 'Eagles', waar Frank de Boer eerder dit seizoen werd ontslagen als coach, staan alleen op doelsaldo boven de degradatiestreep.

Bij Tottenham Hotspur zat doelman Michel Vorm zoals gebruikelijk op de bank. Hij moet zich dit seizoen tevredenstellen met confrontaties in de twee nationale bekertoernooien.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League

Juventus

In de Serie A ging het thuisduel van Juventus met Atalanta niet door wegens de hevige sneeuwval in Turijn. Scheidsrechter Maurizio Mariani stelde het aanvangsuur aanvankelijk nog uit, maar besloot uiteindelijk tot afgelasting. Het veld in het Allianz Stadium bleek onbespeelbaar.

Een nieuwe datum was nog niet voorhanden. Beide clubs treffen elkaar woensdag weer in de return van de halve finale in de Coppa Italia. Juventus, dat in de Serie A tweede staat op een punt van koploper Napoli, won het eerste duel in Bergamo met 1-0.

Lazio steeg zonder Stefan de Vrij naar de derde plaats dankzij een kinderlijk eenvoudige 0-3 zege op Sassuolo. Sergej Milinkovic-Savic (twee keer) en Ciro Immobile (strafschop) verzorgden al binnen vijftig minuten de volledige productie van de Romeinen. Beide teams beëindigden het duel met tien man na rode kaarten voor Domenico Berardi (Sassuolo) en Adam Marusic (Lazio).

Lazio ging Internazionale en AS Roma voorbij op de ranglijst. Roma verloor in het Stadio Olimpico met 0-2 van AC Milan door treffers van Patrick Cutrone en Davide Calabria. Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd mee bij de Romeinen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A

Atletico Madrid

In de Spaanse Primera Division haalde Atletico Madrid uit op bezoek bij Sevilla. De formatie van coach Diego Simeone won met maar liefst 2-5 in Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Antoine Griezmann had met een hattrick het grootste aandeel in de overwinning van zijn ploeg. De andere treffers kwamen op naam van Diego Costa en Koke. In de slotfase redden Pablo Sarabia en Nolito de eer voor Sevilla.

Door de overwinning blijft de achterstand van nummer twee Atletico op koploper FC Barcelona, dat zaterdag met 6-1 uithaalde tegen Girona, zeven punten. Sevilla zakt door de nederlaag naar de zesde plaats. Volgende week zondag staat in Camp Nou de topper tussen Barcelona en Atletico op het programma.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division