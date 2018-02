Ajax zonder Huntelaar en met Siem de Jong en Eiting tegen ADO

Huntelaar liep vrijdag op de training een kuitblessure op. Omdat ook Kasper Dolberg nog niet fit is, kiest trainer Erik ten Hag voor Siem de Jong als centrumspits. De Colombiaan Mateo Cassierra begint op de bank. Het is de derde keer dit seizoen dat de 29-jarige De Jong in een competitieduel aan de aftrap verschijnt.

Overigens is de blessure van Huntelaar niet ernstig. Ten Hag verwacht dat hij volgende week weer kan spelen in de uitwedstrijd tegen Vitesse.

Eiting maakt zijn basisdebuut in de Eredivisie. De 20-jarige middenvelder vervangt Lasse Schöne, die last heeft van zijn rug. Vorige week tegen PEC Zwolle (0-1 winst) kwam Eiting al halverwege als invaller in het veld voor Schöne.

Bij ADO Den Haag is Trevor David een verrassing in de opstelling. Het 21-jarige talent speelde dit seizoen pas drie duels, waarvan één in de basis.

Ajax hoopt tegen ADO zijn goede serie van na de winterstop uit te breiden. Onder de nieuwe trainer Ten Hag werd vijf keer gewonnen en alleen tegen FC Utrecht (0-0) gelijkgespeeld. De achterstand op koploper PSV is teruggebracht tot vijf punten. De ploeg uit Eindhoven speelt vanaf 14.30 uur de topper in De Kuip tegen Feyenoord.

Ook ADO Den Haag is sterk uit de winterstop gekomen. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk verloor alleen op bezoek bij Feyenoord en bleef in vijf andere duels ongeslagen. Daardoor is ADO geklommen naar de achtste plek op de ranglijst.

De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 12.30 uur en staat onder leiding van Pol van Boekel.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico; Van de Beek, Eiting, Ziyech; Neres, S. de Jong, Kluivert.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Bakker, Immers, El Khayati; David, Johnsen, Falkenburg.

