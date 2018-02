Advocaat beseft dat Sparta snel moet presteren om degradatie te voorkomen

"Het is duidelijk dat het de komende wedstrijden moet gebeuren, dat weet het elftal ook. We moeten snel punten vergaren, anders wordt het gewoon heel moeilijk", aldus Advocaat in Alkmaar tegen FOX Sports.

Sparta kwam nog wel verrassend op voorsprong in het AFAS-stadion door een rake kopbal van Jeffrey Chabot uit een corner. AZ maakte echter nog voor rust gelijk en Oussama Idrissi voorkwam vier minuten voor tijd dat Sparta een punt mee kon nemen naar Rotterdam.

Daardoor verloor Sparta al voor de zesde keer dit kalenderjaar met één doelpunt verschil. De Kasteelheren wonnen dit jaar wel van Willem II, terwijl er een punt werd gepakt tegen FC Twente.

Advocaat constateerde dat zijn ploeg tegen AZ simpelweg niet goed genoeg was om een resultaat te boeken. "Het was vooral tegenhouden in de hoop in de counter toe te slaan, want vanuit open spel creëerden we veel te weinig. We toonden veel werklust, maar AZ is de betere ploeg en dat hebben ze ook laten zien."

Van den Brom

AZ-trainer John van den Brom was vooral opgelucht dat de dominantie van zijn ploeg in eigen huis uiteindelijk toch resulteerde in drie punten, al viel de bevrijdende treffer pas in de 86e minuut.

"Ik kan me niet herinneren dat we ooit zoveel balbezit en kansen hebben gehad. We zijn beloond voor de manier waarop we gespeeld hebben, het heeft alleen wat lang geduurd."

AZ kwam dit seizoen 48 keer tot scoren in 25 competitiewedstrijden, maar volgens Van den Brom had zijn ploeg al een veel hoger doelsaldo kunnen en misschien wel moeten hebben.

"We moeten beter met de kansen omgaan, maar dat heb ik al zo vaak gezegd dit seizoen", benadrukte de coach. "Dat is echt iets wat we nog beter kunnen doen, zeker tegen tegenstanders die zo gegroepeerd verdedigen."

