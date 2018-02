PSV'er De Jong kan doelpuntloze reeks beëindigen tegen Feyenoord

De 27-jarige spits maakte namens PSV in zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord een hattrick, maar daar bleef het sindsdien bij. In zijn laatste acht ontmoetingen met de regerend landskampioen wist De Jong het net niet te vinden.

In de jacht op zijn eerste goal tegen Feyenoord sinds december 2014 kan De Jong wel goede cijfers overleggen. De 14-voudig Oranje-international tekende in zijn laatste acht wedstrijden voor zeven treffers en drie assists en steekt zodoende in goede vorm.

PSV is de laatste tijd sowieso productief in uitwedstrijden, want in de laatste vier duels op vreemde bodem kwam de ploeg van trainer Phillip Cocu telkens minstens twee keer tot scoren.

De Eindhovenaren moeten het in De Kuip wel doen zonder Hirving Lozano, op dit moment topscorer in de Eredivisie met dertien doelpunten. De Mexicaan zit een schorsing van drie wedstrijden uit.

Jörgensen

Nummer vier Feyenoord hoopt voor het eerst dit jaar twee competitiewedstrijden op rij te winnen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, vorig jaar de enige ploeg in de Eredivisie die PSV wist te verslaan, kan bovendien de vijfde thuiszege op rij boeken.

Waar PSV-spits De Jong in vorm is, geldt dat niet voor Feyenoorder Nicolai Jörgensen. De Deense spits kwam in 2018 nog niet tot scoren en kan voor het eerst in zijn Feyenoord-periode in zeven competitieduels op rij zonder treffer blijven.

De kans dat zondag in De Kuip wordt gescoord, is in ieder geval wel groot. Van de laatste 21 ontmoetingen tussen Feyenoord en PSV eindigde er slechts één in een doelpuntloos gelijkspel (0-0 in Eindhoven, april 2010).

De kraker tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Nummer twee Ajax, dat vijf punten achterstaat op PSV, komt al om 12.30 uur in eigen huis in actie tegen ADO Den Haag.

