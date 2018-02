Locadia ziet droom uitkomen met goal bij debuut in Premier League

Locadia viel acht minuten voor tijd in bij Brighton en vond in de slotfase meteen het doel voor de 'Seagulls'. Hij bracht de eindstand daarmee op 4-1.

"Het is een gekke manier om zo te debuteren", jubelde de van PSV overgekomen spits na afloop van de wedstrijd bij de BBC. "Dit is een speciaal moment waar ik van droomde. Ik had het altijd al in mijn hoofd zitten om in de Premier League te spelen."

Locadia kan zich ook vinden in de speelwijze van Brighton en de plannen van manager Chris Hughton. "We speelden goed en creëerden een hoop kansen. Ik zie ons systeem en de ideeën van de trainer erg zitten. Iedereen weet precies wat hij moet doen, zowel met als zonder bal."

De voormalig jeugdinternational moest na zijn transfer lange tijd wachten op zijn debuut. Hij kampte met een bovenbeenblessure, die hij begin december opliep in de Eredivisie-topper tussen Ajax en PSV.

Tempo

Vorige week was de 24-jarige Locadia ook al trefzeker bij zijn debuut in het FA Cup-duel met Coventry City (3-1 winst), maar hij merkt dat hij nog wel moet wennen aan het niveau in Engeland.

"Ik moet me nog wel aanpassen aan het tempo en ik doe ook meer aan krachttraining dan in Nederland", zei hij. "Sinds december had ik niet meer gespeeld, dus het is heel mooi hoe het de laatste wedstrijden gaat."

Brighton bezet met 31 punten uit 28 duels de twaalfde plaats in de Premier League. Op zondag 4 maart staat de volgende wedstrijd op het programma voor de ploeg van Hughton. Dan komt Arsenal op bezoek in The Amex Stadium.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League