VVV houdt Vitesse op gelijkspel, Excelsior verrast Heerenveen

In Venlo opende Torino Hunte al na tien minuten de score voor VVV. De aanvaller schoot fraai raak uit een mooie voorzet vanaf rechts van Moreno Rutten.

Een kwartier later verdubbelde Lennart Thy de marge namens de thuisploeg. Vitesse-doelman Remko Pasveer verkeek zich op een afstandsschot van de spits, die vanaf zo'n 25 meter uithaalde.

De Arnhemmers lieten zich niet van de wijs brengen en maakten binnen vijf minuten de aansluitingstreffer. VVV-verdediger Nils Röseler gleed een voorzet van Thomas Bruns ongelukkig in eigen doel.

Enkele minuten na rust kwam Vitesse op gelijke hoogte toen Mason Mount een vrije trap van net buiten de zestien prachtig binnen krulde. De Arnhemmers kregen daarna de beste kansen, maar beide ploegen moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt.

Vitesse bevindt zich met 38 punten uit 25 wedstrijden in de subtop. De ploeg van coach Henk Fraser, die na dit seizoen vertrekt, bezet de zevende plek. VVV is met 32 punten terug te vinden op de elfde plaats.

Heerenveen-Excelsior

In Heerenveen was de thuisploeg een aantal keren dicht bij de openingstreffer. Eerst raakte Reza Ghoochannejhad de paal en even later belandde een schot van Michel Vlap via de handen van doelman Theo Zwarthoed eveneens op de paal.

Aan de andere kant was het tien minuten voor rust wel raak. Na matig uitverdedigen van Heerenveen kwam de bal bij Mike van Duinen terecht, die via de lat binnenschoot. Hicham Faik zorgde enkele minuten later bijna voor de 0-2, maar hij schoot over.

Na rust ging Heerenveen op jacht naar de gelijkmaker en kreeg het de nodige kansen. Zo hield Zwarthoed een kopbal van Kik Pierie knap uit zijn doel en kopte Daniel Höegh op de lat.

Excelsior vond halverwege de tweede helft wel het doel, maar de treffer van Jeffry Fortes werd wegens hands terecht afgekeurd. De formatie van coach Jurgen Streppel bleef daarna aandringen, maar de bezoekers hielden knap stand.

Door de overwinning staat Excelsior net als Heerenveen na 25 wedstrijden op 32 punten. De Kralingers, die al hun zevende uitzege van het seizoen boekten, staan tiende en moeten de Friezen vanwege een iets minder doelsaldo nog wel één plek boven zich dulden.

