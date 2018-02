Oranjevrouwen zonder geblesseerde Van de Donk op Algarve Cup

Bondscoach Sarina Wiegman, die eerder al werd geconfronteerd met afmeldingen van vaste krachten Vivianne Miedema (ook Arsenal) en Anouk Dekker (Montpellier), heeft Sheila van den Bulk van het Zweedse Djurgarden aan haar selectie toegevoegd.

Nederland, dat de nummer zeven van de wereld is, treft in de groepsfase van de Algarve Cup Japan, Denemarken en IJsland en daarmee respectievelijk de nummer negen, twaalf en twintig van de FIFA-ranking.

Het toernooi in Portugal staat jaarlijks op het programma. Vorig jaar eindigde Oranje als vijfde nadat het Japan met 3-2 versloeg. In de groepsfase werd toen gewonnen van olympisch finalist Zweden en China en verloren van Australië.

De Algarve Cup stond voor Nederland destijds in het teken van de voorbereiding op het EK. Afgelopen zomer legden de Oranjevrouwen in eigen land knap beslag op de Europese titel door in de finale af te rekenen met Denemarken.

WK-kwalificatie

De volgende wedstrijd voor de Oranjevrouwen in de WK-kwalificatie is pas over ruim een maand. Op 6 april is Noord-Ierland de tegenstander. Met zeven punten uit drie duels gaat Nederland aan kop in groep 3.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.

Oranje opent de Algarve Cup komende woensdag tegen Japan. De twee beste groepswinnaars van drie poules spelen uiteindelijk op 8 maart de finale.