AZ knokt zich langs Sparta, PEC zet slechte serie voort in Almelo

Sparta nam op bezoek bij AZ in Alkmaar verrassend de leiding dankzij Julian Chabot, die raak kopte bij een hoekschop.

AZ had het lastig, maar het was het overwicht van de Alkmaarders dat op slag van rust uitmondde in de gelijkmaker van Wout Weghorst. De spits kreeg de bal na een vloeiende aanval op een presenteerblaadje van Oussama Idrissi: 1-1.

In de tweede helft nam de druk van AZ op de vijfmansdefensie van de bezoekers toe en dat leidde, na een serie kansen, vlak voor tijd tot de verdiende winnende treffer van Idrissi. De van FC Groningen overgekomen aanvaller bekroonde een mooie actie en maakte zijn eerste doelpunt in dienst van AZ.

AZ doet het nog altijd uitstekend in de Eredivisie. De ploeg van trainer John van den Brom hoeft alleen PSV en Ajax voor zich te dulden in de stand. De voorsprong op nummer vier Feyenoord, dat zondag PSV ontvangt, is liefst elf punten.

Sparta-coach Dick Advocaat beleefde opnieuw een frustrerende avond met zijn ploeg. Het was de zesde nederlaag achtereen met één doelpunt verschil voor de Rotterdammers, die tussendoor wel wonnen van Willem II en een punt pakten tegen FC Twente.

Heracles-PEC

In het Polman Stadion van Heracles kon PEC, de nummer zes van de Eredivisie, het voorbeeld van AZ niet volgen. Trainer John van 't Schip zag zijn ploeg met 2-1 onderuit gaan.

Drie minuten voor rust zorgde Heracles-aanvaller Kristoffer Peterson voor 1-0 nadat de thuisploeg al twee keer de lat had geraakt. Piotr Parzyszek gaf de bezoekers vroeg in de tweede helft hoop door op aangeven van Younes Namli voor de gelijkmaker te zorgen.

PEC kwam op het Almelose kunstgras eigenlijk nooit echt onder de druk uit en moest in de 62e minuut een tweede tegentreffer slikken toen Vincent Vermeij van dichtbij scoorde. Echt in gevaar kwam de winst van Heracles vervolgens niet meer.

In de laatste acht competitieduels verloor van zowel ADO Den Haag, Vitesse, PSV, FC Utrecht, Ajax als dus Heracles. Bovendien was AZ te sterk in het bekertoernooi. Alleen van NAC Breda en sc Heerenveen werd gewonnen door PEC, dat zesde staat met 39 punten uit 25 duels.

Heracles, dat na dit seizoen afscheid neemt van coach John Stegeman, kon de drie punten goed gebruiken. De Almeloërs bezetten met dertig punten de twaalfde plek.

