Al-Gharafa ondanks twee treffers Sneijder onderuit bij hekkensluiter

Sneijder bracht Al-Gharafa in de eerste helft met 0-2 voor. In de zestiende minuut opende de 33-jarige middenvelder de score met een schuiver van net buiten de zestien en zeven minuten later benutte hij een strafschop.

Uiteindelijk mochten de goals van Sneijder niet baten, want kort daarna kwam Al Markhiya terug in de wedstrijd en in de tweede helft boog de Braziliaan Eric de achterstand van de thuisploeg om in een voorsprong. Sneijder speelde negentig minuten mee bij Al-Gharafa.

Voor Sneijder waren het zijn derde en vierde competitietreffer in dienst van Al-Gharafa, waarvoor hij sinds begin vorige maand uitkomt. In totaal vond hij al zes keer het net voor de ploeg uit Qatar, want ook in de Aziatische Champions League was hij tweemaal trefzeker.

Ondanks de nederlaag blijft Al-Gharafa zesde op de ranglijst. De ploeg staat na achttien wedstrijden op 23 punten. Al Markhiya is met twaalf punten hekkensluiter in de Qatar Stars League.