Messi record rijker bij winnend Barça, Ronaldo belangrijk voor Real

Messi zorgde in de dertigste minuut voor 2-1 en dat betekent dat hij nu tegen 36 clubs heeft gescoord in de Primera Division. Hij laat Raul en Aritz Aduriz (35) achter zich.

De treffer van Messi - die volgde nadat Girona in de derde minuut op 0-1 kwam en Luis Suarez twee minuten later al gelijkmaakte - bleek de opmaat naar een ruime overwinning. De Argentijn tekende met zijn 22e competitietreffer voor 3-1 en nog voor rust tilde Suarez de marge naar drie.

In de tweede helft bouwde recordaankoop Philippe Coutinho de score verder uit met zijn eerste doelpunt in La Liga en het slotakkoord was voor Suarez, die daarmee een hattrick maakte.

Barcelona is in Spanje hard op weg naar de titel, want de ploeg van trainer Ernesto Valverde leidt met 65 punten uit 25 duels en heeft daarmee tien punten voorsprong op nummer twee Atletico Madrid, dat zondag nog op bezoek gaat bij Sevilla.

Real

Nummer drie Real geeft veertien punten toe. De aartsrivaal uit Madrid kwam eerder op zaterdag vlak voor rust op voorsprong in het thuisduel met Alaves. Na een prachtig balletje achter het standbeen langs van Karim Benzema schoof Ronaldo de bal binnen.

Direct na de onderbreking verdubbelde Gareth Bale - wederom op aangeven van Benzema - de marge. Na iets meer dan een uur zorgde Ronaldo ook voor de derde treffer van de 'Koninklijke', waarmee de wereldvoetballer van het jaar zijn doelpuntentotaal in de Primera Division opschroefde naar veertien.

In de slotfase bepaalde Benzema de eindstand. De Fransman mocht van Ronaldo aanleggen voor een strafschop nadat Bale was gevloerd in het zestienmetergebied.

