Zeldzaam puntenverlies Bayern, Van Drongelen schlemiel bij HSV

In tegenstelling tot in het midweekse Champions League-duel met Besiktas (5-0 winst) speelde Robben tegen Hertha de hele wedstrijd mee bij Bayern. Tegen Besiktas moest de voormalig Oranje-international zich tevredenstellen met een invalbeurt. Na afloop uitte hij zijn onvrede en noemde hij zijn reservebeurt zelfs pijnlijk.

Robben was tegen Hertha dicht bij de winnende treffer. In de extra tijd werd een vrije trap van de vleugelaanvaller gepareerd door doelman Rune Jarstein. Bij Hertha ontbrak Karim Rekik door een voetblessure.

Voor Bayern is het het eerste puntenverlies in elf competitiewedstrijden en sinds 25 november, toen het met 2-1 verloor bij Borussia Mönchengladbach. Daarna boekte de ploeg van coach Jupp Heynckes tien overwinningen in de Bundesliga.

Tevens wist Bayern voor het eerst sinds 9 mei 2015 niet te scoren in een thuiswedstrijd in de Bundesliga. In maar liefst 46 duels op rij kwam de regerend landskampioen vervolgens wel tot scoren in de Allianz Arena.

Bayern blijft ondanks het gelijkspel met zestig punten uit 24 wedstrijden wel stevig aan kop in de Bundesliga. De voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund, dat maandag nog thuis tegen FC Augsburg speelt, is twintig punten.

Van Drongelen

HSV leek in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen op weg naar een punt, maar in de slotfase tikte Van Drongelen de bal in eigen doel. Hierdoor verloren de 'Rothosen' met 1-0.

Vier minuten voor tijd gaf voormalig AZ-spits Aron Johannsson een voorzet vanaf links, waarna de bal door de benen van doelman Christian Mathenia ging. Van Drongelen wilde de bal nog van de lijn halen, terwijl Werder-aanvaller Ishak Belfodil alsnog probeerde te scoren. De Nederlander gaf uiteindelijk zeer ongelukkig het laatste tikje.

Door de nederlaag worden de zorgen voor HSV steeds groter. De ploeg staat voorlaatste en heeft zeven punten achterstand op nummer zestien FSV Mainz 05.

Eintracht Frankfurt ging zonder Jetro Willems met 1-0 onderuit bij VfB Stuttgart door een doelpunt van Erik Thommy. Ondanks de nederlaag blijven de 'Adler' met 39 punten derde.

Borussia Mönchengladbach won dankzij een treffer van Christoph Kramer met 0-1 bij Hannover 96 en 1899 Hoffenheim speelde in de Rhein-Neckar-Arena met 1-1 gelijk tegen SC Freiburg.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga