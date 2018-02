Locadia en Van La Parra scoren in Premier League, simpele zege Liverpool

Locadia viel acht minuten voor tijd in bij het duel met Swansea en scoorde acht minuten later. Bij Brighton stond Davy Pröpper in de basis, terwijl Mike van der Hoorn bij Swansea aan de aftrap stond. Hij maakte in de rust plaats voor Luciano Narsingh.

Swansea blijft door de nederlaag onder de streep staan, al heeft de ploeg net als Southampton en Crystal Palace 27 punten. Southampton, met Wesley Hoedt in de basis, pakte ternauwernood een punt bij Burnley (1-1).

Mede door de treffer van Van La Parra won Huddersfiel met 1-2 van West Bromwich Albion. De situatie voor hekkensluiter West Bromwich begint steeds nijpender te worden.

Door de nederlaag tegen Huddersfield heeft de club inmiddels zeven punten achterstand op de 'veilige' zeventiende plaats. Huddersfield, waar ook Terence Kongolo meespeelde, klimt door de zege naar plek veertien met 30 punten.

Van Dijk

Virgil van Dijk had namens Liverpool een basisplaats in het duel met West Ham. Coach Jürgen Klopp had geen plaats in zijn selectie voor Georginio Wijnaldum. Emre Can, Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané scoorden voor Liverpool, dat voorlopig tweede staat achter koploper Manchester City.

Stadgenoot Everton ging door een doelpunt van Troy Deeney met 1-0 onderuit bij Watford. Daryl Janmaat speelde de hele wedstrijd mee bij Watford, waar Marvin Zeegelaar op de bank bleef.

Nummer negentien Stoke verspeelde eerder op zaterdag twee punten bij Leicester City. Dat kwam vooral door doelman Jack Butland, die per ongeluk een voorzet in zijn eigen doel liet belanden. Bruno Martins Indi stond in de basis bij Stoke.

Nathan Aké knokte zich met Bournemouth naar een gelijkspel tegen Newcastle United. De ploeg stond tien minuten voor tijd nog met 0-2 achter, maar speelde met 2-2 gelijk. Newcastle blijft daardoor in de onderste regionen.

