Seedorf ziet eerste punt met laagvlieger Deportivo als 'belangrijke stap'

"Dit is een belangrijke stap die ons mentaal gaat helpen om te blijven vechten. Als we geloof houden, is het een kwestie van tijd dat het de goede kant op valt voor ons", aldus Seedorf op zijn persconferentie.

De 41-jarige oud-international van Oranje, die begin februari werd aangesteld bij Deportivo, begon zijn trainersklus in de Primera Division met nederlagen tegen Real Betis (0-1) en Deportivo Alaves (1-0).

Deportivo had vrijdag tegen Espanyol zelfs de eerste zege kunnen boeken onder Seedorf, maar Lucas Perez miste na 64 minuten een strafschop en dus bleef het bij 0-0 in het Estadio Riazor.

Positief

Seedorf zag in de derde wedstrijd onder zijn leiding genoeg positieve dingen om op voort te borduren voor de komende duels. Deportivo speelt eerst nog drie wedstrijden tegen subtoppers, waarna op 17 maart concurrent Las Palmas op bezoek komt.

"Het is belangrijk om positief te blijven", benadrukte Seedorf. "In de wedstrijd tegen Espanyol zag ik genoeg positieve dingen om uit te lichten. Vanaf morgen hoop ik nog meer verlangen, kracht en energie te zien bij mijn spelers."

Seedorf baarde vrijdag enig opzien door zijn spelers vlak na de wedstrijd toe te spreken rond de middencirkel in plaats van in de kleedkamer. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan deed dat naar eigen zeggen bewust om het teamaspect uit te lichten.

"De supporters waren nog aan het applaudisseren en het is belangrijk om hen te laten zien dat we een eenheid vormen als ploeg. Hopelijk kunnen we dat elke dag steeds een beetje meer uitstralen."

Deportivo bezet momenteel de achttiende plek in de Primera Division met achttien punten. Alleen Las Palmas en hekkensluiter Malaga staan nog onder de ploeg van Seedorf.

