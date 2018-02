Faber blijft positief ondanks zevende duel op rij zonder zege met Groningen

"Uiteindelijk moet je proberen positief te blijven. We hebben weer de mogelijkheid gehad om de tegenstander de genadeklap toe te dienen. Helaas is dat nu niet gelukt", zei de coach vrijdag in het Noordlease Stadion tegen FOX Sports.

De positie van Faber, die aan het einde van het seizoen sowieso vertrekt bij FC Groningen, staat al maanden onder druk. De 'Trots van het Noorden' won op 24 december voor het laatst een wedstrijd en bezet momenteel de dertiende plek in de Eredivisie.

Tegen NAC leek Groningen eindelijk weer eens drie punten binnen te halen, maar de bezoekers uit Breda kwamen vier minuten voor tijd op gelijke hoogte: 1-1. Faber blijft ondanks de situatie op de ranglijst - Groningen staat acht punten boven de degradatiestreep - positief over het restant van het seizoen.

"Deze groep wil graag, de jongens hebben alles gegeven en de teleurstelling was groot in de kleedkamer. Als we hier snel mee kunnen dealen en ervan leren, dan gaan we wedstrijden winnen. Dat is dan ook wat we moeten doen."

Vreven

NAC-trainer Stijn Vreven was op zijn beurt opgelucht dat Mitchell te Vrede vlak voor tijd nog een punt veiligstelde voor de Bredanaars. De Belgische coach vindt desondanks dat zijn ploeg meer had verdiend.

"Als je op het einde nog op gelijke hoogte komt dan moet je er mee leven, maar ik vind dat we zulke wedstrijden gewoon moeten kunnen winnen", aldus Vreven. "We hadden meer balbezit en de beste kansen, maar deden onszelf tekort."

NAC staat met 21 punten op de veertiende plek in de Eredivisie en moet alle zeilen bijzetten om uit de gevarenzone te blijven. Vreven heeft wel het idee dat zijn ploeg, die vorig jaar nog in de Jupiler League uitkwam, steeds meer in vorm raakt.

"Als je de manier ziet waarop we voetballen, dan is dat prima. Ik vind dat we steeds beter beginnen te worden; we moeten onszelf alleen leren belonen."

