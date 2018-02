FC Groningen geeft zege uit handen tegen NAC Breda

Aanvoerder Pablo Mari van NAC opende ongelukkig de score door de bal in eigen doel te werken. Mitchell te Vrede zorgde met een late treffer alsnog voor een remise.

Groningen blijft ondanks het gelijkspel dertiende.De equipe van scheidend trainer Ernest Faber heeft 25 punten. Dat zijn er vier meer dan naaste belager NAC Breda.

Groningen startte prima voor eigen publiek en had al na vier minuten op voorsprong kunnen komen. Clubtopscorer Mimoun Mahi raakte uit een lastige hoek echter de lat boven doelman Nigel Bertrams.

Gaandeweg de eerste helft raakte de thuisploeg de grip op het duel kwijt. NAC trok het spel steeds meer naar zich toe en creëerde in de slotfase van het eerste bedrijf nog twee aardige kansen.

Lat

Mounir El Allouchi schoot in kansrijke positie echter recht op doelman Sergio Padt, waarna Te Vrede de rebound niet langs de Groningse sluitpost kreeg. Vlak daarna raakte Thomas Agyepong van afstand de bovenkant van de lat.

Diezelfde Agyepong mocht vlak na rust alleen op Padt af, maar slaagde er niet in de doelman te passeren. Twintig minuten later was het aan de overkant wel raak. Aanvoerder Mari passeerde na een voorzet van links per ongeluk zijn eigen doelman.

Groningen leek in de slotfase het duel te beslissen. Invaller Ajdin Hrustic raakte echter de paal, terwijl Ritsu Doan de lat raakte. In de slotfase sloeg NAC via Te Vrede alsnog toe door zijn eigen rebound raak te schieten en bezorgde NAC een verdiend punt.

