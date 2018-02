Schorsing slaande voorzitter FC Sion teruggebracht naar vijf maanden

De 61-jarige Constantin, die vorig jaar september de Oostenrijkse tv-analist Rolf Fringer aanvloog en klappen verkocht, kan door de strafvermindering op 11 maart zijn werk bij de Zwitserse club hervatten. Hij moet wel een boete van 26.000 euro betalen.

Het CAS gaf geen toelichting op de lagere straf voor Constantin, die in eerste instantie zelfs veertien maanden was geschorst door de Zwitserse voetbalbond. Die nam de agressie van Constantin hoog op. "De voorzitter van Sion heeft de waarden van het voetbal beschaamd", oordeelde de bond destijds na het voorval.

Fringer stond namens de zender Teleclub als analist langs het veld bij de wedstrijd tussen Lugano en Sion toen Constantin op hem afstormde en neersloeg.

Kritiek

Fringer, oud-trainer van VfB Stuttgart en voormalig bondscoach van Zwitserland, moest het ontgelden vanwege de kritiek die hij een week daarvoor op het beleid van Constantin had gegeven.

Constantin had geen spijt van zijn uitbarsting. "Ik heb hem een schop onder zijn kont gegeven en dat heeft mij goed gedaan", zei hij toen al.

Het was niet voor het eerst dat FC Sion in opspraak kwam sinds Constantin de touwtjes in handen heeft. In 2011 kreeg de club 36 punten aftrek omdat het zich niet aan een transferverbod had gehouden en niet-speelgerechtigde spelers had opgesteld.