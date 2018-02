FA klaagt City-manager Guardiola aan voor dragen geel lintje

Guardiola stond dit seizoen bij meerdere wedstrijden met een geel lintje op zijn jas aan de zijlijn. Hij draagt het lintje als steun voor de Catalaanse politici die zijn opgepakt sinds de onrust is uitgebroken in de regio waar hij is geboren.

In de regels van de FA staat dat politieke boodschappen op en langs het voetbalveld verboden zijn. De Engelse bond gaf hem al meerdere formele waarschuwingen en ging in december met hem in gesprek.

De FA is nu tot actie overgegaan omdat Guardiola het lintje maandag weer droeg tijdens de verrassende nederlaag in het FA Cup-duel met Wigan Athletic. Hij heeft tot maandag 5 maart de tijd om te reageren op de aanklacht.

Steunbetuiging

Eind vorig jaar legde de 47-jarige Spanjaard al eens uit dat het lintje een steunbetuiging is aan Catalaanse politici die vastzitten. "Als het hen overkomt, dan kan iedereen opgepakt worden", zei hij destijds.

"Hopelijk kan ik ooit stoppen met het dragen van dit lintje", vervolgde hij. "Maar tot zij zijn vrijgelaten, zal dat niet het geval zijn. Ze kunnen mij schorsen, maar andere mensen zitten in de gevangenis."

Manchester City gaat in de Premier League stevig aan kop. De voorsprong op nummer twee Manchester United bedraagt zestien punten.

Komende zondag spelen de 'Citizens' op Wembley de finale van de League Cup tegen Arsenal. De ploeg van Guardiola kan dat toernooi voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis winnen.

