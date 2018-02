PSV waarschijnlijk met Van Ginkel en De Jong tegen Feyenoord

"Als zij geen terugslag krijgen, wat we niet verwachten, zijn ze er tegen Feyenoord bij", liet trainer Phillip Cocu vrijdag op zijn persconferentie weten.

Van Ginkel miste de afgelopen drie competitiewedstrijden vanwege knieklachten opgelopen tijdens een training op het trainingskamp vorige maand in de Verenigde Staten.

De Jong kwam vorige week in het thuisduel met sc Heerenveen (2-2) wel gewoon in actie, maar kreeg op de training van dinsdag een 'tikkie' van één van zijn ploeggenoten.

Cocu baalt er wel van dat hij het tegen Feyenoord moet stellen zonder Eredivisietopscorer Hirving Lozano, die tegen sc Heerenveen rood kreeg en vrijdag door de tuchtcommissie van de KNVB voor drie wedstrijden werd geschorst.

"Ik blijf het zwaar gestraft vinden. We hebben er alles aan gedaan om aan te tonen dat hij niet gedaan heeft wat er beweerd wordt. Of we in beroep gaan? We hebben nog even om hierover na te denken", gaf hij te kennen.

Lastig

Cocu wil zich desondanks niet verschuilen achter excuses en heeft er vertrouwen in dat PSV ook zonder de 22-jarige Mexicaanse aanvaller goed voor de dag kan komen in Rotterdam.

"Ik denk dat iedereen in een seizoen weleens te maken krijgt met dit soort situaties. We zullen omgaan met de situatie zoals die is. We zetten zondag een sterk team neer, ook zonder Lozano."

PSV verloor van de laatste acht confrontaties in De Kuip er liefst zeven en heeft het er dus traditioneel lastig, maar Cocu heeft wel een idee hoe dat komt.

"Vorig jaar vond ik mijn ploeg echt onder de indruk van het stadion, de mensen en de sfeer. Dat zag ik eerder dit jaar, in het bekertoernooi, al minder. Op diezelfde wijze moeten we de wedstrijd zondag ingaan. Het helpt dat veel spelers al een aantal van dit soort duels gespeeld heeft", stelde hij.

"We moeten bezig zijn met de aspecten waar we zelf invloed op hebben. Dat is ons eigen spel, het team, elkaar. Geen dingen van buitenaf. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is dat niet zo."

De wedstrijd tussen nummer vier Feyenoord en koploper PSV vangt zondag om 14.30 uur aan en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Het verschil tussen beide clubs op de ranglijst bedraagt liefst twintig punten in het voordeel van de Eindhovenaren (62 om 42).

