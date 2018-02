Villarreal schorst van poging tot moord verdachte verdediger Semedo

"De club wil zijn ontsteltenis tonen na de ernstige misdaden die Semedo ten laste worden gelegd door de rechter", meldt Villarreal vrijdag in een statement op zijn eigen website. "Met respect voor de kans op zijn onschuld, heeft de club besloten om de speler te schorsen en zijn salaris stop te zetten tot er een definitieve oplossing is in het proces."

Semedo werd begin deze week opgepakt. Hij zou samen met een paar anderen een man hebben bedreigd met een pistool. De politie trof het vuurwapen in het huis van Semedo aan.

Volgens de manager van Semedo is de voetballer opgelicht. "Hij heeft daar niet op de best mogelijke manier op gereageerd, maar hij was zelf het slachtoffer", zei de zaakwaarnemer donderdag op de Portugese tv. "Het klopt niet dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan kidnapping en mishandeling. Het pistool is niet van hem, ook al is die in zijn woning gevonden."

Woensdag kwam naar buiten dat het slachtoffer door de mannen enige tijd werd vastgehouden en bij de mishandelingen mogelijk zijn enkel brak. Semedo verscheen donderdag voor de rechter. Die oordeelde dat er voldoende reden is om de voetballer voorlopig achter de tralies te houden.

Villarreal betaalde afgelopen zomer veertien miljoen euro aan Sporting Lissabon om Semedo over te nemen. De Portugese jeugdinternational kwam mede door blessures amper in actie voor de Spaanse club, die zesde staat in de Primera Division.