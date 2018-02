Ajax mogelijk zonder Schöne in thuiswedstrijd tegen ADO

Schöne werd afgelopen zondag tegen PEC Zwolle (0-1 winst) vanwege die blessure al in de rust gewisseld. Hij werd toen vervangen door Carel Eiting en de jonge middenvelder (20) staat tegen ADO wellicht in de basis.

"Lasse is een twijfelgeval. Carel deed het prima tegen PEC en hij is zeker een kandidaat om het zondag vanaf het begin in te vullen", zei Ajax-trainer Erik ten Hag vrijdag op de persconferentie.

De 48-jarige coach houdt bij eventuele wijzigingen in zijn basisteam ook rekening met tegenstander ADO, al staart hij zich daar niet blind op. "Of ik het anders ga neerzetten? Dat kan, maar dat is dan wel om te ageren. Niet vanuit angst. Als je je tegenstander kan killen, dan moet je dat doen."

Feyenoord-PSV

Na Ajax-ADO (12.30 uur) begint om 14.30 uur Feyenoord-PSV en die wedstrijd is van groot belang voor de Amsterdammers. Als ze zelf winnen en PSV verliest in De Kuip, dan is het gat met de koploper uit Eindhoven nog maar twee punten.

"Maar onze focus moet niet op Feyenoord-PSV liggen. We gaan er na onze eigen wedstrijd ook niet met z'n allen naar kijken, al volgen we het natuurlijk wel", aldus Ten Hag.

De Ajax-trainer wilde ook weinig woorden vuilmaken aan PSV'er Hirving Lozano, die eerder vrijdag te horen kreeg dat hij geschorst is voor de confrontatie met Feyenoord. "Ik ben daar niet zo mee bezig. We moeten onszelf verbeteren en winnen. De stand? Die is pas van belang aan het einde van de competitie."

Het laat Ten Hag ook koud dat concurrent PSV in de resterende speelrondes vrijwel altijd eerder speelt dan Ajax. "Dat is een factor waar je mee moet dealen, ik ga daar geen punt van maken."

De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena tussen nummer twee Ajax en nummer negen ADO wordt geleid door scheidsrechter Pol van Boekel.

