Van Bronckhorst maakt zich niet druk om incident tijdens training

"Het was een incident. Dat soort dingen gebeuren vaker", zei hij vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de topper van zondag in eigen huis tegen koploper PSV.

Van Bronckhorst zag hoe Van Beek en Berghuis na een fel duel om de bal elkaar probeerden te schoppen en te slaan, maar hij besloot niet in te grijpen.

"Ik hoefde zelf weinig te doen. Sven en Steven hebben het gelijk met elkaar uitgesproken en dat was het. Je weet dat de jongens er tijdens een training soms vol op gaan. Ze tonen strijd en passie. We moeten het niet groter maken dan het is."

"Dat de overige spelers gelijk reageerden, was voor mij voldoende om niets te doen. We zijn gewoon verder gegaan. Karim (El Ahmadi, red.) heeft een goede rol gespeeld in het verwerken van het incident."

Vertrouwen

Van Bronckhorst ziet de wedstrijd tegen PSV met vertrouwen tegemoet, ondanks dat de Eindhovenaren na 24 speelrondes al twintig punten meer bij elkaar hebben gesprokkeld dan de uiittredend landskampioen (62 om 42).

"Ik kijk ernaar uit. Wedstrijden tussen Feyenoord en PSV zijn altijd mooi en ik denk dat dat zondag ook weer het geval zal zijn. We moeten hetzelfde gevoel oproepen als in het bekerduel met ze", doelde hij op de met 2-0 gewonnen confrontatie van eind januari in eigen huis.

Van Bronckhorst kreeg vrijdag ook nog bezoek van de kersverse bondscoach van het Nederlands elftal Ronald Koeman, van wie hij jarenlang de assistent was in De Kuip.

"Ronald heeft ook een hapje meegegeten. Ik ga straks ook nog even met hem zitten. Hij maakt een rondje langs de clubs. Ik heb altijd contact met een bondscoach. Met Ronald wat makkelijker, omdat we een verleden met elkaar hebben. We zullen elkaar nog vaak genoeg spreken."

