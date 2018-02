Arsenal treft AC Milan in Europa League, Nederlanders ontlopen elkaar

Arsenal, dat in de tweede ronde het Zweedse Ɩstersunds FK versloeg, gaat op eerst op bezoek in Milaan. Een week later ontvangen de 'Gunners' de Italianen, die Ludogorets Razgrad uit Bulgarije uitschakelden.

In 2012 stonden Arsenal en AC Milan voor het laatst tegenover elkaar in Europees verband. Toen waren de 'Rossoneri' ondanks een treffer van Robin van Persie over twee duels te sterk voor de Engelsen in de achtste finales van de Champions League.

De clubs van Bas Dost, Memphis Depay, Kenny Tete en Stefan de Vrij ontlopen elkaar bij de laatste zestien. Zij zijn de enige vier Nederlanders die nog actief zijn in de Europa League.

Dost

Dost neemt het met Sporting Lissabon op tegen het Tsjechische Viktoria Plzen. De spits was donderdag met een doelpunt en een assist nog belangrijk voor de Portugese ploeg in de return tegen Astana.

Memphis en Tete gaan met Olympique Lyon de strijd aan met CSKA Moskou. De Fransen rekenden in de tweede ronde af met Villarreal. De Vrij ontmoet met Lazio, dat zich ontdeed van FCSB uit RoemeniĆ«, het OekraĆÆense Dinamo Kiev.

Borussia Dortmund, dat het Atalanta Bergamo van Hans Hateboer en Marten de Roon uitschakelde, treft het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en Atletico Madrid werd gekoppeld aan Lokomotiv Moskou. De Spanjaarden versloegen in de tweede ronde FC Kopenhagen.

De achtste finales in de Europa League staan op 8 en 15 maart op het programma.

