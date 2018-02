Feyenoord rest van seizoen zonder St. Juste, Haps terug tegen PSV

"Helaas komt hij de komende maanden niet meer in actie. Dat is een tegenslag voor hem, mij en het team. We hebben de beslissing genomen om hem te opereren", zei trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de topper van zondag in de eigen Kuip tegen PSV.

St. Juste liep de blessure twee weken geleden op in de uitwedstrijd tegen Vitesse (3-1 nederlaag) en kwam sindsdien niet meer in actie voor de Rotterdammers.

De 21-jarige geboren Groninger maakte afgelopen zomer de overstap van sc Heerenveen en had na een moeizaam begin de laatste tijd geregeld een basisplaats als rechtsback.

Feyenoord kan tegen PSV wel weer beschikken over Ridgeciano Haps. De linksback viel eveneens tegen Vitesse uit met hoofdkwetsuur, maar is volgens Van Bronckhorst inmiddels daarvan weer hersteld.

"Het ziet er goed uit voor Ridgeciano. Hij heeft alle oefeningen op de training van vandaag mee kunnen doen", liet hij weten.

Bekerduel

Van Bronckhorst houdt in zijn opstelling vermoedelijk rekening met het belangrijke bekerduel van woensdag in de halve finales thuis tegen Willem II.

"Een aantal jongens hebben lichte klachten, maar ik heb iedereen vandaag wel weer op het veld kunnen krijgen. Echter heeft Robin (van Persie, red.) niet aan alles deel kunnen nemen deze week. Voor een aantal spelers is het zaak om te kijken wat beter is, of starten zondag of woensdag."

Feyenoord-PSV vangt zondag om 14.30 uur aan in de uitverkochte Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Feyenoord en PSV zijn de huidige nummers vier en één in de Eredivisie. Het verschil tussen beide clubs bedraagt na 24 speelrondes maar liefst twintig punten in het voordeel van de Eindhovenaren (62 om 42).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie