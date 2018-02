Nederlands elftal oefent in mei en juni uit tegen Slowakije en Italië

Oranje had voor die tijd al vriendschappelijke duels met Engeland (23 maart in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam) en Portugal (26 maart in Stade de Genève in Lancy) op het programma staan.

De confrontaties met Slowakije en Italië betreffen beide uitwedstrijden in respectievelijk Stadion Antona Malatinskeho in Trnava en in het het Allianz Stadium in Turijn.

Nederland en Slowakije troffen elkaar twee keer eerder en beide keren trok Oranje aan het langste eind, waaronder in de achtste finales van het WK van 2010 in Zuid-Afrika (2-1).

Rusland

Nederland kruiste in het verleden maar liefst twintig keer de degens met Italië en won slechts drie ontmoetingen, tegenover acht gelijke spelen en negen nederlagen.

Slowakije en Italië ontbreken net als Nederland komende zomer op het WK in Rusland. Slowakije was de slechtste nummer twee en ging niet door naar de play-offs voor een ticket voor de mondiale eindronde. Italië werd in die play-offs verrassend door Zweden uitgeschakeld.

Nederland neemt het in de groepsfase in divisie A van de eerste editie van de Nations League op tegen Duitsland en Frankrijk. Oranje werkt tussen september en november zowel een uit- als thuiswedstrijd af tegen beide toplanden.

Degene die als derde en laatste eindigt degradeert naar divisie B. Alle poulewinnaars gaan door naar de eindronde medio 2019 en die bestaat per divisie (A, B, C en D) uit twee halve finales, een finale en een troostfinale. De vier sterksten plaatsen zich voor het EK 2020, dat in twaalf verschillende landen gespeeld wordt.