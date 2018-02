Hateboer vindt dat er meer in zat voor Atalanta tegen Dortmund

"We hebben een fantastische poulefase gehad; geen wedstrijd verloren en goed gespeeld. Dan weet je dat de grote ploegen komen als je doorgaat naar de volgende ronde en wij kregen meteen Dortmund. Toch waren we zeker niet kansloos", zei Hateboer voor de camera van FOX Sports.

De oud-speler van FC Groningen dichtte Atalanta Bergamo na de 3-2 nederlaag van vorige week in Dortmund goede kansen toe, maar kon in de return een 1-1 gelijkspel - ondanks een 1-0 voorsprong - niet voorkomen. De fatale gelijkmaker van Marcel Schmelzer viel in de 83e minuut.

"Ik had door onze manier van spelen en het publiek dat erachter stond het gevoel dat het nog kon lukken. We hebben nog een paar kansjes gehad, een grote op 2-0 zelfs, maar maakten 'm niet. Zij bleven net als vorige week in Duitsland druk zetten en toen viel het doelpunt alsnog", aldus Hateboer.

"Ik wil niet zeggen dat we de boel onder controle hadden, want we hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld, maar we gaven vrij weinig weg. Eigenlijk niets. Dat Dortmund vijf minuten voor tijd scoorde is heel zuur. Het had zomaar anders kunnen aflopen."

Nederlands elftal

Hateboer is aan een sterk debuutseizoen bezig bij Atalanta Bergamo. Hij speelde al 31 officiële duels, waarin hij twee assists leverde.

De rechtsback wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een eerste selectie voor het Nederlands elftal, maar hij houdt zich zelf afzijdig van die discussie.

"Ik ga mezelf niet het Nederlands elftal in praten. Ik speel hier elke week en het is aan de bondscoach om te bepalen of het goed genoeg is. Ik doe mijn best en we zien het allemaal wel. Ik ben blij dat ik elke week speel en hoe het gaat", stelde de 24-jarige Groninger.

"Ik ben fysiek sterker geworden en heb meer loopvermogen gekregen. Ik ben een andere speler dan bij FC Groningen. Het systeem past goed bij me en ik heb een mooie rol aan de rechterkant."

Naast Dortmund plaatsten AC Milan, Arsenal, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, CSKA Moskou, Dinamo Kiev, Lazio, Lokomotiv Moskou, Olympique Lyon, Olympique Marseille, RB Leipzig, RB Salzburg, Sporting Lissabon, Viktoria Plzen en Zenit Sint-Petersburg zich voor de achtste finales van de Europa League.