Dortmund-aanvaller Batshuayi woest op 'racistische' Atalanta-fans

"We leven in 2018 en ik hoor nog steeds apengeluiden op de tribune. Serieus? Ik wens de fans veel plezier met het bekijken van de Europa League op televisie, terwijl wij door zijn naar de volgende ronde", zo schreef Batshuayi na de wedstrijd op Twitter.

De 24-jarige Belg, die in januari op huurbasis overkwam van Chelsea, maakte de negentig minuten vol bij Dortmund, dat aan de 1-1 remise bij Atalanta genoeg had om de achtste finales te bereiken. De 'Borussen' wonnen de heenwedstrijd vorige week al met 3-2.

Voorzitter Antonio Percassi van Atalanta werd na afloop van de wedstrijd in gesprek met Sky Italia geconfronteerd met de tweet van Batshuayi en bood direct zijn verontschuldigingen aan.

"Eerlijk gezegd heb ik de geluiden zelf niet gehoord, maar het is natuurlijk heel verdrietig als dit echt is gebeurd", zo was Percassi duidelijk. "Batshuayi verdient excuses, want dit mag natuurlijk nooit gebeuren."

Koulibaly

Het is niet de eerste keer dat Atalanta in opspraak raakt door het wangedrag van een deel van het publiek. Onlangs was Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly het slachtoffer van racistische leuzen.

De huidige nummer acht van de Serie A moest vanwege dat vergrijp een wedstrijd zonder publiek spelen.