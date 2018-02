Wenger laakt 'inspiratieloos' Arsenal in verloren return tegen Östersunds

"In de eerste helft waren we niet gefocust. We hadden geen inspiratie om iets goeds met de bal te doen en defensief was het kwetsbaar", zo oordeelde Wenger op zijn persconferentie. "Het was teleurstellend, veel meer valt er niet aan toe te voegen."

De return leek in eerste instantie niet meer dan een formaliteit, maar het Zweedse Östersunds sloeg na twintig minuten twee keer achter elkaar toe en bracht zo de spanning volledig terug in het slecht gevulde Emirates Stadium.

Dankzij een doelpunt van Sead Kolasinac vlak na rust bleef Arsenal een grote blamage bespaard tegen de Europese debutant. De huidige nummer zes van de Premier League verloor wel, maar zit vrijdag 'gewoon' in de koker voor de loting van de achtste finales.

"In de tweede helft was ons spel gelukkig een stuk beter en hadden we vaker moeten scoren", vond Wenger. "We reageerden goed op de achterstand en hebben de klus geklaard. Dat is het enige wat we van deze avond mee moeten nemen."

League Cup

Wenger, die in de return zijn belangrijkste spelers rust gaf, nam het na afloop ook nog enigszins op voor zijn ploeg. De Fransman is van mening dat de omstandigheden rond de wedstrijd in het nadeel van Arsenal werkten.

"Het is moeilijk om te bepalen of we dit duel onderschat hebben. Feit is wel dat we de heenwedstrijd al met 0-3 hadden gewonnen en dat ons zondag nog een belangrijke wedstrijd wacht (League Cup-finale tegen Manchester City, red.). Dat kan meegespeeld hebben."

"Iedereen ging ervan uit dat we dit duel even zouden winnen, maar zo werkt het niet. Östersunds heeft misschien geen grote naam, maar het is een sterke ploeg met spelers van topkwaliteit. En als we zonder focus spelen, kunnen we van iedereen verliezen."

Dapper

Bij Östersunds was er na de uitschakeling vooral sprake van berusting en trots. Coach Graham Potter, na donderdag de eerste Engelse trainer die een Europese wedstrijd in het Emirates Stadium wint, stak de loftrompet over zijn ploeg.

"We hebben een knap staaltje moed getoond tegen een topteam en deden, op twintig minuten uit het heenduel na, niks onder voor Arsenal. Ik ben heel erg trots op de spelers en de supporters."

Potter genoot met volle teugen van het gehele Europese avontuur van Östersunds, dat afgelopen zomer in de voorrondes onder meer Galatasaray versloeg en in de groepsfase slechts één nederlaag leed. "We hebben kunnen laten zien waar we voor staan en wat we willen bereiken. Dit is een dag om trots op te zijn."

