De Roon en Hateboer met Atalanta uit EL door late goal Dortmund

Vorige week boog Dortmund in eigen huis in de slotfase een 1-2 achterstand om in een 3-2 overwinning. Mede daardoor schaart de ploeg van trainer Peter Stöger, de opvolger van de in december ontslagen Peter Bosz, zich nu bij de laatste zestien.

Atalanta, dat achtste staat in de Serie A, kwam tijdens de return in Bergamo al na tien minuten op voorsprong via Rafael Toloi. Met 1-0 was Atalanta virtueel door naar de volgende ronde, maar in de slotfase kwam Dortmund langszij. Marcel Schmelzer scoorde in de 83e minuut.

Dortmund begon het Europese seizoen in de Champions League, maar eindigde in een poule met Real Madrid en Tottenham Hotspur als derde. Atalanta veroverde vorige zomer voor het eerst in 27 jaar weer eens een ticket voor Europees voetbal.

Arsenal

Arsenal plaatste zich voor de volgende ronde, maar dat ging moeizamer dan verwacht. De ploeg liet zich in het eigen Emirates-stadion in verlegenheid brengen door Östersunds FK.

De Zweedse club stond na 25 minuten met 0-2 voor en had de 0-3 thuisnederlaag van vorige week daarmee bijna weggepoetst. Kort na rust tekende Sead Kolasinac echter voor de 1-2. Arsenal sloeg daarmee de aanval van de Europese debutant af, maar kon een opvallende nederlaag niet voorkomen.

AC Milan won in San Siro dankzij een doelpunt van Fabio Borini met 1-0 van Ludogorets. De return was na de 0-3 van vorige week in Bulgarije eigenlijk een formaliteit. Bij Ludogorets werd Virgil Misidjan na zeventig minuten afgelost door Jody Lukoki.

Promes

Quincy Promes werd met Spartak Moskou uitgeschakeld. De Russische kampioen won de return in het Baskenland tegen Athletic Bilbao weliswaar met 1-2, maar dat was niet genoeg na de 1-3 van vorige week in Moskou.

Voor het duel in Bilbao waren er diverse confrontaties tussen de Spartak-fans en die van de thuisclub. Daarbij kwam een Spaanse agent om het leven.

Olympique Marseille kon zich in Portugal een kleine nederlaag tegen Braga (0-1) permitteren na de 3-0-zege van vorige week in het eigen Stade Velodrome. Red Bull Salzburg schakelde Real Sociedad uit door in Oostenrijk met 2-1 te winnen. Het eerste duel in Spanje eindigde vorige week in 2-2.

De loting voor de achtste finales van de Europa League is vrijdag. De finale is op 16 mei in Lyon.

