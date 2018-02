Sporting na goal en assist Dost verder in Europa League, ook Lyon door

Sporting had vorige week in Kazachstan al met 1-3 gewonnen en ging in de return goed van start. Al in de derde minuut zorgde Dost met een kopbal voor de openingsgoal.

Astana kwam nog wel terug via Marin Tomasov, maar na rust schoot Bruno Fernandes twee keer raak namens de thuisploeg. Bij de 3-1 verzorgde Dost de assist. Astana sleepte in de slotfase nog wel een gelijkspel uit het vuur, maar kon uitschakeling niet voorkomen.

Dost speelde de hele wedstrijd, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. De 17-voudig Oranje-international, net weer fit na een spierblessure, greep na het laatste fluitsignaal naar zijn linkerdijbeen. Trainer Jorge Jesus kon nog niet zeggen wat de ernst van de kwetsuur is.

Memphis bereikte met Lyon de laatste zestien ten koste van Villarreal. Na de 3-1 overwinning in Frankrijk eindigde de return in Spanje in 0-1. Oud-Ajacied Bertrand Traoré maakte de enige goal. Memphis speelde de hele wedstrijd mee, Kenny Tete bleef op de bank.

De Vrij

Voor Stefan de Vrij zit het Europese avontuur er dit seizoen ook nog niet op. De verdediger won met Lazio thuis met 5-1 van FCSB en poetste daarmee de verrassende 1-0 nederlaag van vorige week in Roemenië overtuigend weg.

Lazio had de zege grotendeels te danken aan spits Ciro Immobile, die drie van de vijf treffers voor zijn rekening nam. De Vrij, die eerder deze week aangaf zijn aflopende contract bij de Italiaanse club niet te verlengen, speelde de hele wedstrijd mee.

Dorus de Vries werd met Celtic uitgeschakeld door Zenit Sint Petersburg. De 1-0 thuiszege van vorige week bleek een te kleine marge om de volgende ronde te halen. In Rusland werd de Nederlandse doelman gepasseerd door Branislav Ivanovic, Daler Kuzyaev en Aleksandr Kokorin: 3-0.

Napoli

Napoli kan zich volledig richten op de strijd om de strijd om de Italiaanse titel. De koploper van de Serie A boekte wel een uitzege bij RB Leipzig (0-2), maar dat was niet genoeg om de opgelopen schade te repareren. Napoli verloor vorige week in het eigen San Paolo met 1-3.

Atletico Madrid zegevierde in eigen stadion tegen FC Kopenhagen, met dank aan een doelpunt van Kevin Gameiro: 1-0. De huidige nummer twee van Spanje won de uitwedstrijd tegen de Denen al met 1-4.

