Roda JC verliest kort geding over beslissing video-arbiter in bekerduel

Roda JC had een spoedzaak aangevraagd na de kwartfinale in het nationale bekertoernooi, waarin het na strafschoppen werd uitgeschakeld door Willem II.

Volgens de Kerkradenaren handelde de videoscheidsrechter niet volgens de richtlijnen toen hij een doelpunt van Roda JC afkeurde.

De rechtbank in Utrecht verwees het verzoek van Roda JC om de laatste acht minuten van de wedstrijd met een 2-3 stand voor de Limburgers over te spelen af. Willem II blijft daardoor halvefinalist. Woensdag spelen de Tilburgers in De Kuip tegen Feyenoord voor een plek in de eindstrijd.

Hands

Roda JC leek in het duel met Willem II op 1 februari op 2-3 te komen, maar de treffer van Donis Avdijaj werd op advies van de videoscheidsrechter afgekeurd door arbiter Dennis Higler. Kort voordat de goal viel, werd namelijk hands gemaakt door Roda JC-aanvaller Mikhail Rosheuvel.

Roda JC erkende dat Rosheuvel de bal met de hand had beroerd, maar vond dat die overtreding niets meer met het uiteindelijke doelpunt van Avdijaj te maken had omdat Willem II tussendoor in balbezit was geweest.

De voorzieningsrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelde donderdag echter dat de treffer terecht werd afgekeurd.

"De scheidsrechter bepaalde dat de handsbal en het doelpunt in dezelfde aanvalssituatie plaatsvonden", motiveerde de rechter zijn besluit. "Dat dit mogelijk een onjuiste beslissing is doet niet ter zake, omdat het oordeel van de scheidsrechter in deze situatie bindend is."

Bekijk het programma en de uitslagen in de KNVB-beker