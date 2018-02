Donderdag nog uitspraak in kort geding Roda JC tegen KNVB

De Tilburgers wonnen dat duel na strafschoppen, nadat de scheidsrechter in reguliere speeltijd op advies van de videoscheidsrechter een doelpunt van Roda JC had afgekeurd.

Volgens de Kerkradenaren had er helemaal geen advies van de videoscheidsrechter mogen worden gevraagd. Zij willen dat met een stand van 3-2 voor Roda JC de laatste acht minuten van de wedstrijd opnieuw worden gespeeld.

De belangen voor Roda JC zijn groot, voerde de advocaat van de club donderdag aan. Het gaat om een plaats in de halve finale en om naar schatting een half miljoen euro aan inkomsten.

De KNVB stelt dat de beelden sowieso worden teruggekeken als er een doelpunt valt. Volgens de bond was er sprake van een handsbal van Roda JC-speler Mikhail Rosheuvel. Roda JC vindt dat Willem II daarna tot twee keer toe in balbezit is geweest.

Volgens KNVB-advocaat Harro Knijff was daarbij "geen controle over de bal" door Willem II en was de overtreding van Rosheuvel onderdeel van een aanvalssituatie. Daarom zou de videoscheidsrechter er wel over mogen oordelen.