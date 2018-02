Cocu beslist zaterdag over meespelen Van Ginkel tegen Feyenoord

Van Ginkel miste de laatste drie duels van PSV door een knieblessure die hij al tijdens de winterstop opliep. Vrijdag hervat de middenvelder de groepstraining.

"Op dit moment ziet het er goed uit, maar we moeten de komende trainingen nog even afwachten. Zaterdag kunnen we waarschijnlijk pas de knoop doorhakken", zegt Cocu tegen het Eindhovens Dagblad.

De kans dat De Jong fit is voor de topper in De Kuip lijkt groot. De spits trainde woensdag niet mee omdat hij dinsdag een tik had gekregen. Ook hij zal vrijdag weer meetrainen met de groep.

Lozano

PSV hoort vrijdag of het in Rotterdam over Hirving Lozano kan beschikken. De Mexicaan verschijnt donderdagavond voor de tuchtcommissie van de KNVB, nadat PSV een voorstel van drie duels schorsing niet accepteerde. De aanvaller kreeg vorig weekend rood tegen sc Heerenveen wegens een slaande beweging.

Met dertien (Lozano), tien (Van Ginkel) en negen treffers (De Jong) heeft het trio dit seizoen een groot aandeel in de productie van PSV. De Eindhovenaren maakten dit Eredivisie-seizoen in totaal 62 doelpunten.

De topper tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie. De Brabantse koploper verdedigt een voorsprong van vijf punten op nummer twee Ajax.

