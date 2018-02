Strootman lijdt met AS Roma kleine nederlaag bij Shakhtar

Strootman had zoals gewoonlijk een basisplaats gekregen van coach Eusebio Di Francesco. De oud-speler van onder meer PSV en Sparta Rotterdam vormde centraal op het middenveld een duo met aanvoerder Daniele De Rossi.

Roma was voor rust de betere ploeg en nam verdiend de leiding. Het Turkse talent Cengiz Ünder zette zijn ploeg op voorsprong. De thuisploeg kwam na rust sterk terug en kwam via Facundo Ferreyra op gelijke hoogte. Fred zorgde uit een vrije trap voor de beslissing.

Door de zege heeft Shakhtar, dat de thuiswedstrijden niet in Donetsk maar in Charkov speelt, een redelijke uitgangspositie voor de return, die op 13 maart in Rome wordt afgewerkt.

Feyenoord

Shakhtar had in de groepsfase nog afgerekend met onder meer Feyenoord, dat tegen de kampioen uit Oekraïne twee keer ten onder ging. De ploeg trok vanaf het eerste moment ten aanval. Het meeste gevaar kwam via de linkerkant, waar verdediger Ismaily vaak mee opkwam. Doelman Alisson van Roma werd echter amper getest.

De grootste kansen waren in de eerste helft voor Roma, waar Edin Dzeko al na zes minuten voor de 0-1 had moeten zorgen. De Bosnische spits kreeg de bal na een corner voor zijn voeten, maar stuitte op doelman Andrey Pyatov.

Ook de tweede grote kans van het duel was voor Dzeko, maar opnieuw bleek Pyatov halverwege de eerste helft een te groot obstakel. De Oekraïense keeper werd vlak voor rust alsnog gepasseerd. Deze keer stond Dzeko met een pass juist aan de basis van een doelpoging. Hij vond Ünder, die Pyatov met enige moeite verschalkte.

Ferreyra

Shakhtar startte na rust ook weer sterk en dat leverde nu wel resultaat op. Ferreyra schatte een diepe bal van verdediger Yaroslav Rakytskyi uitstekend in, speelde zijn tegenstander uit en schoot de bal in de verre hoek achter Alisson: 1-1.

De doelman kwam vlak daarna wel als winnaar uit de strijd na een schot van dichtbij van Marlos en behoedde zijn ploeg zo voor een achterstand. De Braziliaan was na zeventig minuten echter kansloos op de vrije trap van Fred, die zijn ploeg via de onderkant van de lat op voorsprong schoot.

Shakhtar was diep in blessuretijd nog erg dicht bij de 3-1. Alisson was geklopt na een poging van Marlos, maar verdediger Bruno Peres redde op miraculeuze wijze op de lijn.

