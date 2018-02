Real Madrid wint zonder Ronaldo nu wel van Leganes

Leganes was vorige maand verantwoordelijk voor de uitschakeling van de 'Koninklijke' in de Copa del Rey. Even leek de ploeg van coach Asier Garitano op weg naar een nieuwe stunt. Unai Bustinza zette de thuisploeg namelijk al na vijf minuten op voorsprong.

Lucas Vazquez stelde echter al snel orde op zaken door de 1-1 te maken, waarna Casemiro nog voor rust Real op voorsprong zette. Via een strafschop bepaalde aanvoerder Sergio Ramos de eindstand vlak voor tijd op 1-3.

Real trad aan zonder topspelers als Cristiano Ronaldo en Marcelo en doelman Keylor Navas, terwijl Gareth Bale inviel. Ramos stond wel in de basis en hij liep in de tweede helft aan tegen zijn 163e gele kaart, goed voor een record in de Primera Division.

December

De competitiewedstrijd zou eigenlijk in december al worden gespeeld, maar moest worden uitgesteld omdat Real destijds in actie kwam op het WK voor clubs.

Door de zege klimt Real naar plek drie. De achterstand op koploper FC Barcelona is echter aanzienlijk. De Catalanen verzamelden in 24 duels liefst veertien punten meer.

