Brands verwacht dat rode kaart Lozano alsnog wordt geseponeerd

PSV ging maandag niet akkoord met het schikkingsvoorstel van drie duels uitsluiting voor Lozano, omdat de club vindt dat de slaande beweging van hun aanvaller in de richting van tegenstander Lucas Woudenberg te zwaar is bestraft.

Brands voelt zich daarin gesterkt door de interviews van scheidsrechter Dennis Higler na afloop van de confrontatie in het Philips Stadion, waarin hij aangaf enigszins te twijfelen aan zijn beslissing.

"Dat, en de verklaringen van de spelers, moet ervoor zorgen dat de schorsing van Lozano wordt ingetrokken", aldus de bestuurder woensdag in gesprek met Voetbal International.

"Woudenberg heeft verklaard dat het meer een duw dan een klap was. Wij hadden daarom verwacht dat de rode kaart zou worden omgezet in geel. We schrokken dus wel even toen maandag bekend werd dat Lozano voor drie wedstrijden werd geschorst."

Huntelaar

Brands vindt dat er in Nederland met twee maten wordt gemeten, aangezien Ajacied Klaas-Jan Huntelaar zondag tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1) niets kreeg voor eenzelfde soort vergrijp jegens Bram van Polen.

"Dat zegt ook alles. Het is allemaal zo verwarrend voor spelers en trainers. Toen we tegen Sparta speelden, mocht van Bas Nijhuis heel erg veel. Ik denk dat hij voor het geval met Lozano niet eens had gefloten", beweert hij.

"En Isimat-Mirin moest tegen Heerenveen naar de kant met een bloedlip na een tik, maar zijn directe tegenstander kreeg niks. Woudenberg had niet eens een bloedlip."

Mocht Lozano toch voor drie wedstrijden worden geschorst, dan mist hij de topper van zondag op bezoek bij Feyenoord en ook de twee duels daarop met FC Utrecht (thuis) en Willem II (uit).

PSV heeft door het gelijkspel tegen sc Heerenveen met nog tien speelrondes voor de boeg nog maar vijf punten voorsprong op naaste achtervolger Ajax.

