Keizer vindt dat hij te weinig steun kreeg van clubleiding Ajax

"Ik ben nog steeds teleurgesteld, maar ik sta er wel realistisch in en ga gewoon weer verder", zegt Keizer woensdag in De Telegraaf. Het is voor het eerst sinds zijn ontslag in december dat de trainer een interview geeft.

"Dit hoort bij het trainerschap. Natuurlijk doet het pijn, want Ajax is een fantastische club om voor te werken."

Hij werd eind vorig jaar ontslagen door Ajax vanwege de wisselvallige prestaties onder zijn leiding. "In het begin van het seizoen was dat zo", erkent hij. "Maar wat het moeilijk te accepteren maakt, is dat we juist op het moment van mijn ontslag goed en aanvallend voetbal speelden."

Keizer was pas een week actief als trainer van Ajax toen hij werd geconfronteerd met een zware klap. Tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk zakte Abdelhak Nouri in elkaar en liep ernstige en blijvende hersenschade op.

Slechtste wedstrijd

De Badhoevedorper vindt dat hij vervolgens te weinig steun heeft gekregen van de clubleiding. "Thuis tegen Vitesse speelden we de slechtste wedstrijd van het seizoen en iedereen in de leiding wist hoe dat kwam", doelt hij op de situatie met Nouri.

"Dan vind ik best dat je je gezien de zware omstandigheden naar buiten toe mag uitspreken en voor je trainer mag gaan staan", vervolgt hij tegen krant. "Dat hebben ze niet gedaan."

Keizer had eind september na de 1-2 nederlaag tegen Vitesse al het gevoel dat zijn ontslag aanstaande was. "Het is niet uitgesproken, maar ik wist dat ik zou worden ontslagen als ik een week later bij Heerenveen verloor."

Uitgesteld

Vervolgens boekten de Amsterdammers vier overwinningen op rij in de Eredivisie, waardoor het ontslag van Keizer dus werd uitgesteld. "Na het dieptepunt (Vitesse thuis, red.) zijn we met een aantal overwinningen in een vechtmodus gekomen."

Keizer vindt dat Ajax vanaf dat moment stappen heeft gemaakt onder zijn leiding. "Van daaruit kwam het goede voetbal. Dat had sneller gemoeten, maar dat kón niet. Ik was de laatste maand echt heel erg tevreden. Ik ben ervan overtuigd dat we dit seizoen geen wedstrijd meer hadden verloren."

Medio december werd hij na de uitschakeling in de KNVB-beker tegen FC Twente alsnog ontslagen, maar hij is niet rancuneus. "Ik hoop op de schaal. Vanwege Appie, die met nummer 34 speelde, moet die 34e landstitel worden binnengehaald. Al had ik dat zelf willen bewerkstelligen", besluit Keizer in De Telegraaf.

Onder Keizers opvolger Erik ten Hag won Ajax vijf van de zes competitieduels. Met nog tien duels te gaan hebben de Amsterdammers vijf punten achterstand op koploper PSV.

