FA klaagt West Ham United aan voor niet nakomen antidopingregels

West Ham zou de Engelse voetbalbond in het afgelopen jaar tot drie keer toe niet of onvoldoende hebben geïnformeerd over de zogenoemde 'whereabouts' van de club, zo meldt de BBC.

Clubs zijn verplicht om de FA op de hoogte te brengen van onder meer de verblijfadressen van spelers en de tijdstippen van trainingssessies. Op die manier kunnen spelers te allen tijde getest worden op doping.

West Ham laat in een verklaring weten dat het gaat om administratieve fouten in het systeem dat gebruikt wordt om de 'whereabouts' in te vullen. "We willen duidelijk maken dat hier geen spelers bij betrokken zijn."

De huidige nummer twaalf van de Premier League heeft tot 27 februari om officieel bij de FA te reageren.

West Ham United is overigens niet de eerste club die wordt aangeklaagd voor het niet goed naleven van de procedures in het antidopingreglement. Vorig jaar werd ook Manchester City op het matje geroepen door de FA, nadat de club zich drie keer in korte tijd niet aan de regels hield.

