Oranjevrouwen zonder Miedema en Dekker naar Algarve Cup

Arsenal-aanvaller Miedema, de nummer twee op de topscorerslijst aller tijden bij de Oranjevrouwen, heeft te veel last van haar scheenbeen. Verdediger Dekker kampt met een knieblessure.

De Oranjevrouwen doen voor de vijfde keer mee aan de Algarve Cup, waar in totaal twaalf landen zich voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden van april. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is ingedeeld in poule 3 met Denemarken, Japan en IJsland.

Denemarken was afgelopen zomer nog de tegenstander in de finale van het EK. De Oranjevrouwen wonnen die eindstrijd in Enschede toen met 4-2, waardoor ze zich voor het eerst in de historie tot Europees kampioen kroonden.

In totaal zijn er drie groepen en de twee beste groepswinnaars spelen de finale. De groepswinnaar met de minste punten speelt tegen de beste nummer twee om de derde en vierde plaats.

Wiegman

Bondscoach Wiegman gaat van de Algarve Cup gebruikmaken door veel te experimenteren met het oog op de belangrijke WK-kwalificatieduels van april en mei.

"Ik neem 23 speelsters mee, dus dan kan ik iedereen laten spelen en veel dingen uitproberen", aldus Wiegman. "De Algarve Cup is een prestigieus toernooi waar we ons goed kunnen voorbereiden op de WK-kwalificatieduels. Dat gaan we dan ook doen."

Nederland eindigde vorig jaar als vijfde op de Algarve Cup, die dit jaar voor de 25e keer gehouden wordt. Oranje speelt op 28 februari de eerste groepswedstrijd tegen Japan. De finale wordt op 8 maart afgewerkt.