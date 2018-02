Scheidsrechter Makkelie leidt topper tussen Feyenoord en PSV

De 35-jarige arbiter wordt in De Kuip geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Ed Janssen fungeert in Rotterdam als vierde official, zo maakte de KNVB dinsdag bekend.

Voor Makkelie is het zijn derde grote wedstrijd van het seizoen. Hij leidde in augustus de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse en floot in oktober voor het eerst in zijn loopbaan de Klassieker Feyenoord-Ajax.

De wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag van zondag staat onder leiding van Pol van Boekel. Het duel tussen de nummer twee en nummer acht van de Eredivisie begint om 12.30 uur in de Johan Cruijff Arena.

Ajax verkleinde het gat met koploper PSV zondag tot vijf punten. Feyenoord neemt de vierde plek in op de ranglijst met twintig punten achterstand op de lijstaanvoerder uit Eindhoven.

