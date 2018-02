Aguero deelt klap uit aan supporter na uitschakeling City in FA Cup

City werd in de achtste finales van het bekertoernooi verrassend uitgeschakeld door Wigan: 1-0. Will Grigg, die op het afgelopen EK een cultstatus wist op te bouwen als international van Noord-Ierland, maakte in de slotfase het enige doelpunt.

Na het laatste fluitsignaal stormden supporters van Wigan het veld op om de stunt te vieren met de spelers. Terwijl Aguero op weg was naar de spelerstunnel werd hij benaderd door een van de fans. De 29-jarige Argentijn sloeg de man daarop met zijn rechterarm in het gezicht.

Vervolgens wilde Aguero op de vuist gaan met de supporter, maar hij werd in bedwang gehouden door onder anderen Wigan-verdediger Cheyenne Dunkley en een lid van de technische staf van City. Assistent-coach Mikel Arteta begeleidde hem daarop naar de catacomben.

Boardings

City wacht mogelijk nog een aanklacht van de Engelse voetbalbond FA. Na afloop kregen stewards het namelijk aan de stok met meegereisde fans van de koploper in de Premier League. Zij gooiden onder meer enkele boardings naar de stewards.

In de rust ontstond er in de catacomben ook nog een woordenwisseling tussen City-manager Josep Guardiola en Wigan-manager Paul Cook, maar beide coaches ontkenden dat er iets aan de hand was. "We hadden geen problemen", vertelde Cook na afloop.

Extase

De trainer van Wigan was in extase na de overwinning van zijn ploeg. "Dit voelt geweldig", jubelde hij. "De jongens verdienen een hoop krediet voor al het werk. Verdedigend speelden ze fantastisch."

Guardiola stelde dat er niet meer in zat voor City, dat de gehele tweede helft met tien man speelde door een rode kaart voor Fabian Delph. "We hebben er echt alles aan gedaan", aldus de Spanjaard. "We hebben één fout gemaakt en dat is cruciaal in dit soort wedstrijden. We accepteren de nederlaag."