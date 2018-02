Barcelona hoopt bij Chelsea weer eens een uitdoelpunt te maken

Coach Ernesto Valverde weet dat zijn ploeg in Londen vast een goede basis kan leggen om zich te verzekeren van een langer verblijf in de Champions League. Gezien de optredens buitenshuis is er echter weinig reden voor optimisme. Alleen in de eerste groepswedstrijd bij Sporting Lissabon wist Barça te scoren.

"Dat zijn inderdaad de statistieken", zei de coach maandag op de persconferentie voorafgaand aan het duel op Stamford Bridge. "Het geeft een idee over hoe competitief het is."

Volgens Valverde heeft niet alleen zijn ploeg moeite om in uitduels te scoren. "Het geldt ook voor veel andere ploegen en bovendien speelt het al langer dan dit seizoen alleen. Maar dat betekent uiteraard niet dat dat morgen ook weer het geval is."

Messi

Barcelona hoopt vooral dat Lionel Messi in Londen tot scoren komt. De Argentijn wist opvallend genoeg nog nooit te scoren tegen de 'Blues'.

"Resultaten uit het verleden tellen niet altijd. Dit is gewoon een belangrijke wedstrijd voor ons, voor Messi, voor mij en voor iedereen binnen Barcelona. We treffen een zware tegenstander. Misschien heeft Leo gewoon nooit geluk gehad tegen Chelsea."

Zeker is dat Barcelona niet makkelijk heeft geloot. Valverde noemde Chelsea-coach Antonio Conte "een van de beste trainers ter wereld". "Zijn cv is buitengewoon, niet alleen door de successen bij Chelsea, maar ook bij Juventus en de nationale elf van Italië."

Bovenal is de coach echter blij dat zijn ploeg de hymne van de Champions League weer mag horen. "We hebben maanden naar deze wedstrijd uitgekeken. Ik denk Chelsea ook. Laten we er iets moois van maken."

De wedstrijd tussen Chelsea en Barcelona is dinsdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

