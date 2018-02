Heynckes verwacht dat Bayern tegen Besiktas tot het uiterste moet gaan

"We zullen tot het uiterste moeten gaan om Besiktas te verslaan. Die ploeg is in staat van iedereen te winnen", aldus Heynckes maandag op een persconferentie. Bij de Turkse kampioen zal Ryan Babel normaal gesproken in de basis beginnen.

Bayern begint dinsdag met een thuiswedstrijd en het doel is een stevige marge op te bouwen. "Dat kan", beweerde Heynckes, "maar alleen als wij op ons best zijn."

De 72-jarige Duitser erkende een fan te zijn van Senol Günes, de coach van de Turkse kampioen. "Hij is ervaren en een absolute toptrainer. Hij weet hoe hij een elftal moet samenstellen. Dat geldt nu ook. Besiktas is een ploeg die erg goed is op de counter. Dat is een compiment voor hem."

Robben

De verwachting is dat Arjen Robben op de rechtervleugel gewoon in de basis staat in de Allianz Arena. Voor de linkerflank twijfelt Heynckes nog of hij de van een licht griepje herstelde Kingsley Coman of Franck Ribery opstelt. "We zullen een paar moeilijke keuzes moeten maken", stelde de geroutineerde coach dan ook.

Bayern kan de krachten in de competitie grotendeels sparen voor de Champions League, aangezien de 'Rekordmeister' in de Bundesliga liefst negentien punten voorsprong heeft op de nummer twee.

Onder Heynckes, die na enkele maanden de ontslagen Carlo Ancelotti opvolgde, heeft Bayern de weg naar boven weer ingeslagen. "In de laatste maanden hebben we de juiste balans gevonden", zei Heynckes. "Alles klopt binnen het team. Nu moeten we het afmaken.''

Het duel in München begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Roemeen Ovidiu Hategan.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League