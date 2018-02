Nederlands elftal heeft voortaan Zeist als thuisbasis

Daarmee komt een einde aan een ruim dertig jaar durende samenwerking van de KNVB met Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, waar Oranje rond interlands verbleef, en de Katwijkse amateurclub Quick Boys, waar de selectie trainde.

Volgens directeur betaald voetbal Eric Gudde is de KNVB Campus qua topsportvoorzieningen volledig up-to-date om Oranje voor langere tijd onderdak te bieden.

"Wie bij ons in Zeist komt, ziet onmiddellijk aan onze velden, aan ons medisch centrum, aan de behuizing waar onze research zit, eigenlijk zie je het overal, aan weerszijden van de Woudenbergseweg, dat topteams hier thuis horen. En het Nederlands elftal al helemaal. Dit wordt ons thuishonk, zoals het dat in een ver verleden ooit ook was", aldus Gudde.

Thuis

Voordat Oranje in 1987 'verhuisde' naar Huis ter Duin verbleef de selectie ook al in Zeist. Gudde benadrukt dat het afscheid van Huis ter Duin in goed overleg is gegaan en zegt het hotel dankbaar te zijn.

"We zijn blij dat we daar al die tijd welkom zijn geweest. We hebben er een uitstekende accommodatie aan gehad, en ook op het veld van Quick Boys voelden we ons thuis. Maar nu gaan we naar Zeist; terug naar huis, waar we horen."

Ook Koeman is blij dat Oranje terugkeert naar Zeist. "Ik heb zelf vaak in Noordwijk gezeten, als speler en als trainer/coach, ik weet dus hoe goed het daar was. Maar het voetbal is bij ons leidend, we kiezen voor het voetbal", aldus Koeman, die eerder deze maand werd aangesteld als opvolger van Dick Advocaat.

"In Zeist hebben we alles bij de hand. Prachtige, meerdere velden bijvoorbeeld. Een perfecte totaalaccommodatie. Hier hoort ons voetbal thuis."

In de aanloop naar de oefeninterland in de Arena op 23 maart tegen Engeland zal Oranje voor het eerst verblijven in Zeist. Drie dagen later speelt de ploeg van Koeman in Genève tegen Portugal. De eerste competitieve interland van Oranje onder Koeman is op 9 september thuis tegen Frankrijk in de groepsfase van de Nations League.