Heerenveen licht optie in aflopend contract aanvoerder Schaars

Schaars is daardoor nu in het bezit van een contract tot de zomer van 2019 in het Abe Lenstra Stadion.

Technisch manager Gerry Hamstra is in zijn nopjes met het binnenboord houden van de aanvoerder. "Waar je in Nederland al snel oud bent, ben je in het buitenland een zeer ervaren speler. Daarom zijn wij hartstikke blij en trots dat we een gelouterde speler als Stijn, met een geweldige staat van dienst, in het Abe Lenstra stadion hebben lopen", zegt hij.

"Hij is ontzettend belangrijk voor ons, zowel op het veld als in de organisatie. We zijn blij dat we ook komend seizoen gebruik kunnen maken van zijn kwaliteiten en ervaring."

Schaars kwam medio 2016 transfervrij over van PSV en speelde sindsdien 32 officiële wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij vier doelpunten maakte.

Landstitel

Schaars nam afgelopen zaterdag in het uitduel met PSV (2-2) nog één van de twee treffers van de bezoekers voor zijn rekening.

Schaars was in het verleden naast PSV (2013-2016) ook bij Sporting Lissabon (2011-2013), AZ (2005-2011) en Vitesse (2002-2005) te bewonderen. Met AZ veroverde hij in het seizoen 2008/2009 verrassend de landstitel in de Eredivisie.

De 24-voudig Oranje-international beleeft dit seizoen een wisselvallig seizoen met Heerenveen. Na 24 speelrondes is de ploeg van trainer Jurgen Streppel met 32 punten terug te vinden op de negende plaats op de ranglijst.

Heerenveen neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Excelsior en hoopt dan goede zaken te doen in de strijd om een playoff-ticket voor de tweede voorronde in de Europa League.

