Pochettino niet verrast door late gelijkmaker Rochdale tegen Spurs

In het Spotland Stadium zorgde Steven Davies in de derde minuut van de blessuretijd voor een stunt met de gelijkmaker, waardoor een replay werd afgedwongen. Kort daarvoor had Harry Kane de Spurs uit een penalty op voorsprong gebracht.

Pochettino ging er niet van uit dat de treffer van Kane ook de winnende zou zijn. "Ik zat zo rustig op de bank omdat ik heel goed weet wat er kan gebeuren als je denkt dat de wedstrijd beslist is", zei hij zondag na afloop van de wedstrijd. "We gaven twee grote kansen weg, waarvan er één werd benut."

De Argentijn liet zich niet van de wijs brengen door het spel van Rochdale, dat op slag van rust verrassend de score opende. "Ik werd er niet door verrast. Dit toernooi is zo anders dan de competitie. Newport speelde ook fantastisch tegen ons, maar verloren in de competitie vervolgens met 5-0."

In de vierde ronde blameerde Tottenham zich ook al tegen vierdeklasser Newport County (1-1). Op Wembley herstelde de ploeg van Pochettino zich door de replay met 2-0 te winnen.

Motivatie

De nummer vijf van de Premier League begon de wedstrijd met een compleet gewijzigd elftal ten opzichte van het Champions League-duel met Juventus (2-2). Desondanks wilde Pochettino niet spreken van onderschatting van de tegenstander. "Onze motivatie is altijd ontzettend hoog", liet hij weten. "Het is voor ons niet makkelijk om zulke wedstrijden te spelen."

Rochdale-manager Keith Hill was in extase na het gelijkspel. "Ik kan mijn emoties niet omschrijven", jubelde hij. "Dit is heel speciaal. Ik ben enorm blij met het spel van mijn ploeg en het resultaat."

In de replay, waarvan de datum nog niet bekend is, mag de kleine ploeg uit de League One op Wembley spelen. "Wembley is een beloning voor de inspanningen van de spelers. Ze hebben nu een boost gekregen en kijken uit naar de volgende confrontatie."