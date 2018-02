Ten Hag prijst 'heel overtuigend' Ajax na belangrijke zege in Zwolle

"Ik heb een heel goed en overtuigend Ajax gezien. We waren heel dominant en hebben niks toegelaten. 0-5 was ook een normale uitslag geweest", aldus Ten Hag in gesprek met FOX Sports.

Ajax was vrijwel de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar hield het onnodig lang spannend in Zwolle. Een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar na 54 minuten bleek genoeg voor de drie punten.

Ten Hag vond dat zijn ploeg beter voor de dag kwam dan in voorgaande wedstrijden. "Het was heel stabiel. Afgelopen weken waren we in fases sterk, nu waren we de hele wedstrijd goed. Het enige wat ik mijn ploeg kan verwijten, is dat we de trekker vaker over hadden moeten halen."

Door de zege bracht Ajax het gat met koploper PSV terug tot vijf punten, waarmee de titelstrijd weer wat spannender is geworden. "Vijf punten is nog steeds niet goed natuurlijk, maar qua spel hebben we een stap voorwaarts gezet", concludeerde Ten Hag.

Veltman

Ook Joël Veltman had vrijwel niks aan te merken op het spel van Ajax. De aanvoerder van de huidige nummer twee in de Eredivisie was het wel met zijn coach eens dat de score veel hoger had moeten oplopen.

"We zijn tevreden met deze overwinning, vooral omdat PSV punten heeft verspeeld", aldus Veltman. "We vertoonden ook prima spel. Frenkie de Jong dribbelde af en toe geweldig in waardoor we tot goede kansen kwamen, maar we hadden wel met 0-3 moeten winnen."

Mogelijk krijgt Ajax volgende week een nieuwe kans om in te lopen op koploper PSV, dat dan op bezoek gaat bij Feyenoord. De Amsterdammers spelen zelf in eigen huis tegen ADO Den Haag.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie