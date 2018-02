Replay voor Tottenham Hotspur na blamage in FA Cup tegen Rochdale

Harry Kane leek de Spurs vlak voor tijd de zege te schenken in Crown Oil Arena in Rochdale. De spits schoot een strafschop binnen en bracht zijn team daarmee op 1-2.

In blessuretijd knokte de nummer laatst van League One zich alsnog naar een treffer. Steve Davies werkte de bal via de binnenkant van de paal achter doelman Michel Vorm en bezorgde zijn ploeg daarmee een replay op Wembley.

Rochdale was op slag van rust op voorsprong gekomen door Ian Hendersen. Lucas Moura zette die scheve situatie namens de nummer vijf van de Premier League recht.

Manchester United

In de vorige ronde van de FA Cup blameerde Tottenham zich ook al tegen Newport County. Op bezoek bij de club uit de League Two kwam de ploeg van trainer Mauricio Pochettino niet verder dan 1-1, waarna de replay op Wembley wel gewonnen werd.

Leicester City, Chelsea, Brighton & Hove Albion, Southampton en Manchester United wisten zich al te plaatsen voor de kwartfinales van de FA Cup.

Swansea en Sheffield Wednesday spelen eveneens een replay, terwijl Wigan Athletic en Manchester City elkaar maandag treffen in het laatste duel in de vijfde ronde. De finale van de FA Cup, die vorig jaar gewonnen werd door Arsenal, is op zaterdag 19 mei.