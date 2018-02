Ajax verkleint achterstand op PSV na nipte uitzege op PEC Zwolle

Klaas-Jan Huntelaar kroonde zich tot matchwinner door in de 54e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

Ajax, dat met veel grotere cijfers had kunnen winnen, profiteerde door de overwinning optimaal van het 2-2 gelijkspel van koploper PSV zaterdag in eigen huis tegen sc Heerenveen.

De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft met nog tien speelrondes voor de boeg nog maar vijf punten achterstand op de Eindhovenaren, die volgende week in De Kuip de topper tegen Feyenoord spelen. Ajax neemt het dan thuis op tegen ADO Den Haag.

Domineren

Ajax begon goed aan de wedstrijd in het Mac3Park Stadion en had binnen het kwartier al op een ruime voorsprong kunnen staan. Goede schietkansen waren niet besteed aan Donny van de Beek (voorlangs), Justin Kluivert (naast) en David Neres (geblokt).

De bezoekers raakten er echter niet van in de war en bleven ook in het restant van de eerste helft het spel domineren, maar de mogelijkheden benutten was nog altijd een brug te ver. Zo maakte Kluivert na de bal afgesnoept te hebben van Bram van Polen het Diederik Boer te makkelijk en kopte Huntelaar van dichtbij naast op aangeven van Joël Veltman.

Aan de andere kant kwam Ajax na een halfuur goed weg toen Mustafa Saymak de bal na een voorzet van Kingsley Ezibihue voor het inkoppen had. Hij wist vlak voor de neus van André Onana het doel niet te vinden.

Eiting

Met Carel Eiting voor de geblesseerd geraakte Lasse Schöne trok Ajax in de tweede helft de lijn van de eerste helft eenvoudig door en in de 49e minuut kreeg Van de Beek de grootste kans van allemaal, maar oog in oog met Diederik Boer raakte hij de paal. In de rebound faalde ook Neres.

Vijf minuten later was het dan eindelijk wel raak voor Ajax. Na een goede combinatie tussen Neres en Hakim Ziyech kreeg Huntelaar de bal voor de voeten en de spits faalde vanuit een moeilijke hoek niet.

Het verzet van PEC Zwolle was daarmee gelijk gebroken, maar het was aan Ajax te danken dat het tot het laatste fluitsignaal spannend bleef, omdat Kluivert op de lat schoot en Huntelaar voor open doel op onverklaarbare wijze miste.

Al die missers werden Ajax niet fataal. Bij een corner in de slotfase ging zelfs PEC-doelman Boer mee naar voren, maar Ajax hield stand waardoor de spanning in de titelstrijd weer wat groter is geworden.

