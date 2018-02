Matchwinner Van Persie beseft dat spel beter moet dan tegen Heracles

"Het voelt goed, ik ben blij dat ik mocht starten en heb flink wat meters kunnen maken. Hier en daar kan het allemaal wel wat beter, daar gaan we aan werken", aldus Van Persie na afloop in De Kuip tegen FOX Sports.

De 34-jarige aanvaller maakte na 59 minuten de enige treffer van de wedstrijd, nadat Heracles-aanvaller Kristoffer Peterson kort daarvoor de onderkant van de lat had geraakt. En dat was niet de enige kans voor de uitploeg. "Als er één in was gevlogen, was het lastig geworden", zei van Persie. "Gelukkig kon ik met een beetje geluk de 1-0 maken en dat bleek genoeg."

Het doelpunt van de 102-voudig international was een geplaatst schot vanaf een meter of twintig. "Ik wilde de bal in de verre hoek schieten en hij werd onderweg nog licht aangeraakt. Dat was wel lekker."

PSV

Van Persie maakte de wedstrijd tegen Heracles niet vol. Zeventien minuten voor tijd ging hij onder luid applaus van het veld, nadat hij afgelopen week bij Jong Feyenoord ook al een uur speelde tegen Jong sc Heerenveen. "Het is fijn dat ik steeds meer speel. Het zijn bovendien lekkere trainingsweken, ik voel me met de dag sterker worden."

De kans lijkt daardoor groot dat Van Persie volgende week in topper tegen PSV weer in de basis staat. "Maar het programma is druk", benadrukte Van Persie.

"Drie dagen na PSV spelen we de halve finale van de KNVB-beker tegen Willem II en de zaterdag daarop moeten we naar NAC Breda. We moeten kijken wat er mogelijk is en dan nog is het uiteindelijk aan de trainer of ik speel."

Van Bronckhorst

Van Bronckhorst kon na de zege op Heracles nog niet zeggen of Van Persie zal spelen tegen de Eindhovenaren. "Daar ga ik deze week over nadenken. We moeten eerst zien welke spelers dan beschikbaar zijn. Maar Robin heeft het uitstekend gedaan en ik zette hem er natuurlijk ook niet voor niets in", aldus de trainer die tegen Heracles Jens Toornstra buiten de basis hield ten faveure van Van Persie.

De trainer was verrast dat zijn routinier het zondag zo lang volhield in De Kuip. "Dat is me meegevallen. We hadden op een uur gerekend. Hij zou zelf aangeven wanneer hij niet meer kon. Dat was in de zeventigste minuut en toen mocht hij terugkijken op een uitstekende wedstrijd. De klasse van Robin gaf de doorslag."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie