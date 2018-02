Verbeek put uit remise tegen Sparta vertrouwen voor cruciale reeks Twente

"Dit punt is meer dan terecht. Ik vind dat wij in de eerste helft goed speelden en behoorlijk wat mogelijkheden creëerden, dus ik was eigenlijk heel tevreden", zei Verbeek in de Grolsch Veste in gesprek met FOX Sports.

Twente was in de eerste helft een stuk beter dan Sparta, maar het waren de bezoekers die vlak na rust op voorsprong kwamen via Fred Friday. Dankzij een doelpunt van Haris Vuckic in de 85e minuut bleef Twente een nederlaag en daarmee de laatste plek in de Eredivisie bespaard.

De Tukkers treffen volgende week FC Utrecht en spelen dan achtereenvolgens tegen FC Groningen (thuis), Heracles Almelo (uit), Willem II (thuis), en VVV-Venlo (uit), vier ploegen die net als Twente in het rechterrijtje bivakkeren.

Verbeek beseft dat zijn ploeg, die tegen Sparta voor het achtste competitieduel op rij zonder zege bleef, een cruciale reeks wacht in de strijd tegen degradatie. "Het is belangrijk dat we in die duels punten gaan pakken. We hebben een heel moeilijke periode gehad, maar deze wedstrijd biedt houvast. Dit niveau moeten we vasthouden en verbeteren."

Advocaat

Dick Advocaat hield vooral een vervelend gevoel over aan de degradatiekraker in de Grolsch Veste. De coach van Sparta hekelde vooral het feit dat zijn ploeg de zege door de vingers liet glippen.

"Als je zes minuten voor tijd met 0-1 voor staat, moet je het ook over de streep trekken", baalde Advocaat. "Of het verdiend was, is niet zo belangrijk. Twente was de dominante partij, maar ze hebben niet zo veel open kansen gehad."

Sparta, dat als hekkensluiter twee punten achterstand heeft op FC Twente en Roda JC, vervolgt de competitie volgende week met een uitwedstrijd tegen AZ.

